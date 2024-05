Italia Nostra «Settimana del Patrimonio Culturale 2024»

Nell’ambito della «Settimana del Patrimonio Culturale» (11-19 maggio 2024), campagna di primavera di Italia Nostra, quest’anno dedicata ai GIARDINI STORICI, PARCHI E ALBERATURE URBANE, la Sezione di Brindisi organizza una visita guidata al Bosco Urbano «Niccolò Tommaseo».

I partecipanti saranno guidati da Giovanni Nardelli, Agronomo Parchi e Giardini del Comune di Brindisi.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà domenica 12 maggio 2024 con inizio alle ore 10,30 partendo dal lungomare Amerigo Vespucci all’altezza della scalinata di accesso all’ex Collegio Navale «Niccolò Tommaseo».

La consueta campagna nazionale di Italia Nostra è dedicata quest’anno al VERDE URBANO, trattandosi di un tema molto sentito, come testimoniano le numerose istanze provenienti dai cittadini circa la manutenzione e la conservazione dei parchi pubblici.

Con il focus speciale sui giardini storici, parchi e alberature urbane, naturalmente, nel corso della «Settimana del Patrimonio Culturale», attraverso le sue iniziative su tutto il territorio nazionale, Italia Nostra terrà anche ben presente la grande funzione che il verde urbano ha nei confronti della difesa ambientale, della biodiversità e della persistenza ai cambiamenti climatici in corso.

Appuntamento, quindi, domenica 12 maggio alle 10,30 a Brindisi, in via Vespucci – Ex Collegio Navale «Niccolò Tommaseo», per scoprire, grazie alla guida qualificata dell’esperto agronomo Giovanni Nardelli, un luogo particolarmente suggestivo per la ricchezza del verde e per la posizione panoramica sul seno di ponente del porto.