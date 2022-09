ITALIA VIVA FUORI DALLA MAGGIORANZA. MA CARBONELLA RESTA DENTRO…

Ecco la nota diffusa da Alessio Carbonella:

Questa mattina ho appreso, a seguito di un comunicato stampa, la decisione dell’uscita di Italia Viva dalla maggioranza di centrosinistra del Comune di Brindisi. Il Capogruppo Lorenzo Guadalupi mi ha messo al corrente della posizione assunta successivamente alla pubblicazione del comunicato adducendo che la decisione si è resa necessaria dopo il parere tecnico, positivo ma con osservazioni, che l’amministrazione comunale ha rilasciato per il completamento della colmata di Capobianco.

Per il rispetto istituzionale del ruolo di Presidente del Consiglio che ricopro non entro nel merito della scelta che, seppur legittima, non condivido.

Al contempo ritengo utile ribadire che la maggioranza di centrosinistra e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi possono contare sul mio personale sostegno coerentemente al mandato affidatomi dagli elettori nel 2018.

Nelle prossime ore avrò un confronto con i vertici di Italia Viva per valutare, a seguito di profonda riflessione, il mio percorso politico nel gruppo.

Il Consigliere Comunale

Alessio Carbonella