ITS Academy Mobilità allo SNIM: “Trasporto marittimo, cantieristica, logisica sono nel nostro DNA”

Giunto alla ventesima edizione, il Salone Nautico della Puglia (Snim), in corso a Brindisi, è una delle più importanti manifestazioni di settore in Italia con uno sguardo particolare sull’area Euro-Mediterranea. Nautica, trasporti marittimi, cantieristica, logistica, sono nel dna di ITS Academy Mobilità, presente allo Snim con uno spazio espositivo oltre che con la partecipazione attiva a conferenze, panel, incontri.

Il mare con le sue molteplici diramazioni settoriali occupa una grossa fetta dell’economia nazionale e globale. Qualche dato: il commercio marittimo mondiale vale il 70% del valore complessivo del trade e il 90% circa in volume. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12% del PIL globale. Nel 2023 la produzione cantieristica della nautica da diporto italiana ha registrato il suo anno migliore in assoluto, raggiungendo la cifra record di 4 miliardi di euro di export, in crescita del 15,9% rispetto al già eccellente 2022.

Da anni ITS Academy Mobilità svolge con successo la sua attività a Brindisi offrendo agli studenti e alle imprese percorsi formativi incentrati sulla cantieristica in piena sintonia con la vocazione del territorio. “Lo Snim raccoglie un ampio ventaglio di settori e comparti produttivi legati al mare, ai trasporti, alla logistica che costituiscono il nostro habitat naturale – sottolinea Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità – la nostra presenza al Salone è, quindi, la prosecuzione del lavoro che conduciamo ogni giorno con i nostri studenti e con le imprese. Raccogliamo il fabbisogno di nuove competenze e lo trasformiamo in percorsi innovativi per formare i futuri super-tecnici. In questi anni abbiamo stretto importanti collaborazioni con le maggiori aziende della cantieristica, tra i nostri partner ci onoriamo di avere Fincantieri, uno dei più importanti player internazionali della cantieristica navale”.

Il Salone Nautico di Brindisi è un’occasione di confronto, un’opportunità per diffondere know how e competenze. “Molte imprese – spiega Luigia Tocci, direttore di ITS Academy Mobilità – colgono l’opportunità dello Snim per incontrare i nostri studenti prima dell’avvio degli stage in azienda. Il contatto diretto è stimolante sia per gli studenti che per le realtà produttive. Sulla filiera del mare il nostro ITS ha sempre investito e creduto molto. Partecipiamo ai tavolo tematici legati allo sviluppo della Blue economy e al programma di cooperazione South Adriatic, avendo già all’attivo numerose progettualità in tal senso”.