Its Academy presenta nuove sedi e nuovi percorsi nel Brindisino

ITS ACADEMY MOBILITA’ PRESENTA NUOVE SEDI E NUOVI PERCORSI

NEL BRINDISINO PER IL BIENNIO 2024/26

Sono tante le novità di ITS Academy Mobilità sul territorio di Brindisi e della sua provincia. Un’offerta rinnovata e potenziata, nuovi percorsi formativi, una rete di sedi più diffusa e attenta alle vocazioni territoriali con aperture a Francavilla Fontana e Fasano.

Programmi e nuove sedi di ITS Academy Mobilità per il biennio 2024/2026, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa convocata per giovedì 12 settembre, alle ore 11.00, nella sede di Confindustria Brindisi, in Corso Garibaldi 53.

Sono previsti gli interventi di: Gabriele Menotti Lippolis, Presidente di Confindustria Brindisi; Angelo Guarini, Direttore di Confindustria Brindisi; Silvio Busico, Presidente ITS Academy Mobilità; Luigia Tocci, Direttore ITS Academy Mobilità; Giuseppe Meo, Responsabile ITS Academy Mobilità Brindisi. Saranno presenti, inoltre, i partner delle nuove sedi territoriali.

Con un indice di occupabilità vicino al 90%, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) sono un gate verso il lavoro e una risposta alla crescente richiesta di tecnici qualificati delle imprese. A rendere tali gli ITS sono la stretta connessione con il mondo del lavoro, l’attenzione all’innovazione, ai territori, alle aspettative dei giovani. Un sistema moderno e dinamico con programmi di studio in continuo aggiornamento.