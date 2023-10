ITS LOGISTICA – MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE DEIL CORSO PER YACHT AND SHIP

ITS LOGISTICA PUGLIA PRESENTA A BRINDISI

IL CORSO PER YACHT AND SHIP MANUFACTURING SPECIALIST

La nautica e Brindisi, binomio inscindibile. Una vocazione territoriale, un asset economico, una prospettiva di sviluppo. Un settore in forte crescita, attraversato da profondi cambiamenti tecnologici connessi alla transizione green e digitale.

Un comparto che offre grandi opportunità, ma che avverte il bisogno di professionalità sempre più specializzate e preparate. ITS Logistica Puglia offre una risposta concreta a questa necessità. Per il biennio 2023/’25 la sede di Brindisi di ITS Logistica Puglia ospiterà il percorso formativo per Yacht and Ship Manufacturing Specialist.

Si tratta di una nuova figura con competenze aderenti alle esigenze delle aziende, che prevede l’acquisizione di nozioni tecniche di logistica, produzione e gestione della sicurezza in ambito navale, conoscenza dell’intero ciclo produttivo di un cantiere nautico. Numerosi gli sbocchi occupazionali: cantieri navali, studi di progettazione, armatori, studi tecnici.

Il corso per Yacht Manufacturing Specialist sarà presentato ufficialmente martedì 24 ottobre, alle ore 11, nella sede di Brindisi di ITS Logistica Puglia, a Palazzo Granafei Nervegna. Interverranno il direttore di ITS Logistica Puglia, Luigia Tocci e il responsabile della sede di Brindisi Giuseppe Meo.

La presente comunicazione vale come invito a partecipare.