Ivan De Luca si unisce alla Dinamo con la formula del doppio utilizzo con l’Aurora Brindisi

La Dinamo Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster di Ivan De Luca con la formula del doppio utilizzo con l’Aurora Brindisi.

Ivan De Luca, ala di 196 cm, classe 2006, si distingue per la sua energia, forza fisica e capacità di essere un punto fermo in entrambe le fasi di gioco. E’ un atleta in grado di interpretare le situazioni di gioco con grande intelligenza e rapidità, risultando sempre efficace tanto in difesa quanto in attacco.

Il giovane talento è pronto a crescere e contribuire alla squadra nella competitiva Serie B Interregionale. Il suo arrivo alla Dinamo segna un passo importante nella sua crescita, permettendogli di affrontare nuovi stimoli e migliorare le sue capacità con il supporto dello staff tecnico.