JD Travel non riaprirà più! Lo annuncia il titolare che continua a minacciare invece di scusarsi con i brindisini…

Non c’è limite davvero alla strafottenza con cui ci si comporta, anche quando è ben chiaro di averla fatta grossa. E’ il caso del sig. Damiano De Lorenzi, titolare dell’agenzia JD Travel, situata in via Osanna, a Brindisi.

Dopo aver lasciato a terra tanti clienti che si erano rivolti a lui per prenotare una vacanza, pagandola con largo e ingiustificato anticipo, De Lorenzi ha dapprima annunciato che avrebbe riaperto il 17 settembre, promettendo azioni legali a chiunque si era permesso (vedi proprio noi di Brindisitime) di denunciare quanto stava accadendo.

Oggi, invece, ha pubblicato una storia sulle sue pagine social in cui dichiara ufficialmente che JD Travel non riaprirà più. E la colpa di chi è? E’ sua per aver fatto sparire il denaro (tanto, ma proprio tanto) versato da tanti aspiranti vacanzieri in cambio di una semplice ricevuta? Neanche per idea! De Lorenzi, infatti, dice che la colpa è di chi ha messo in giro strane voci e poi delle compagnie che gli vendevano i viaggi e che gli hanno revocato l’incarico! A questo punto De Lorenzi – visto che sostiene di non aver truffato nessuno – comunichi giorno e orario in cui restituirà il maltolto a tutti coloro che avevano pagato le vacanze.

Purtroppo tutto questo non avverrà, perché JD Travel ormai non eisste più e De Lorenzi si è solo impegnato a tentare di recuperare le somme che avrebbe versato ai tuou operators. Peccato, però, che proprio questi ultimi, contattati dai tanti che hanno ricevuto un bidone da Jd Travel, hanno negato l’esistenza di qualsiasi prenotazione effettuata da questa agenzia brindisina.

Un motivo in più perché chi ha sporto denuncia per truffa vada avanti con la sua azione legale…