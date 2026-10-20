“Je so’ pazzo” e “Primetime”: il weekend di cinema a Palazzo Roma

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, Palazzo Roma propone un nuovo fine settimana di cinema con “Je so’ pazzo”, il film dedicato alla vita e alla carriera di Pino Daniele, in programma alle 16:30, e “Primetime”, il thriller drammatico diretto da Lance Oppenheim, con proiezioni alle 18:30 e alle 20:30. Due storie diverse, tra musica, successo e il potere delle immagini, per un nuovo appuntamento con la stagione cinematografica.

Alle 16:30 torna sul grande schermo “Je so’ pazzo”, il racconto della vita e del percorso artistico di Pino Daniele, tra i musicisti più rappresentativi della scena italiana. Dai vicoli di Napoli, dove affondano le sue radici, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a oltre 200mila persone, il film ripercorre le tappe di un’ascesa costruita attraverso talento, ricerca e sperimentazione. Al centro anche il suo rapporto con la musica, capace di fondere blues, jazz e tradizione partenopea in un linguaggio originale, insieme alle sfide personali, ai conflitti familiari e al difficile rapporto con il successo.

Alle 18:30 e alle 20:30 sarà invece la volta di “Primetime”, diretto da Lance Oppenheim e interpretato da Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher e Phoebe Bridgers. Il film si ispira alla controversa esperienza del programma televisivo americano To Catch a Predator, format investigativo che, a partire dal 2004, utilizzava persone sotto copertura per attirare uomini sospettati di cercare incontri sessuali con minorenni e documentarne l’identificazione davanti alle telecamere.

La storia si svolge nel mondo della televisione americana, dove l’inchiesta giornalistica si trasforma progressivamente in uno spettacolo seguito da milioni di spettatori. Quando, nel 2006, al giornalista Chris Hansen viene proposto il passaggio in prima serata, la competizione per gli ascolti spinge la squadra a cercare casi sempre più eclatanti. Accanto a lui lavorano la produttrice Andie e Dan, un giovane che sogna di diventare attore. La ricerca di nuovi risultati mette così in discussione il confine tra informazione e intrattenimento, sollevando interrogativi sul ruolo dei media, sulla responsabilità di chi racconta e sul prezzo da pagare per il successo televisivo.

Con “Je so’ pazzo” e “Primetime”, Palazzo Roma accompagna il pubblico in un fine settimana che attraversa due universi solo apparentemente lontani: quello della musica, in cui un artista trasforma le proprie radici in una voce riconoscibile, e quello della televisione, dove il desiderio di conquistare il pubblico può mettere alla prova l’etica e la responsabilità dell’informazione.

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