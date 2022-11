JIU-JITSU – SUCCESSI PER GLI ATLETI DI SAN VITO NEI CAMPIONATI MONDIALI

Per il terzo anno consecutivo, Abu Dhabi è diventato il centro del mondo del jiu-jitsu accogliendo circa 2mila concorrenti maschili e femminili provenienti da più di 70 paesi per la 27esima edizione del Campionato Mondiale di Jiu – Jitsu. Organizzato dalla Federazione Internazionale di Jiu – Jitsu (JJIF), l’organismo mondiale per lo sport, e ospitato dalla Uae Jiu – Jitsu Federation (UAEJJF), l’evento si è svolto dal 29 ottobre all’8 novembre presso la Jiu – Jitsu Arena di Zayed Città dello sport.

Attirando i migliori concorrenti del mondo di varie fasce d’età, una palestra di Ju-Jitsu di San Vito dei Normanni ha gareggiato con i colori e per i colori Nazionali nelle diverse categorie aggiudicandosi diversi TITOLI MONDIALI e facendo giudicare alla stessa Nazionale Italiana i trofei come Nazione più titolata al mondo per le categorie di DUO.

Il Ju-Jitsu, è una disciplina sportiva, che ha iniziato il proprio percorso affinchè possa diventare uno sport di prima fascia ed essere riconosciuto ai fini olimpici.