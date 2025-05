“Job day su turismo e marketing” – Corciulo (Confcommercio Brindisi): “A Mesagne grande interesse verso le nostre aziende da parte di tanti studenti”

Ha riscosso un notevole successo di partecipazione l’offerta proposta da Confcommercio, attraverso le proprie aziende associate, nell’ambito del “Job Day su turismo e marketing” svoltosi stamane nel Castello di Mesagne, su iniziativa di Arpal Puglia.

“Ancora una volta le nostre aziende – ha affermato il Presidente Gianni Corciulo – hanno potuto confrontarsi con una ‘offerta’ rappresentata da tanti studenti e da ragazzi in cerca di occupazione e questo certifica la bontà del lavoro che Arpal Puglia svolge in questa direzione. La presenza, durante i lavori, di amministratori comunali di Mesagne, poi, conferma la volontà di questo comune di puntare con decisione su una ulteriore fase di sviluppo turistico. In questo contesto, confermo l’impegno incondizionato di Confcommercio a fornire la massima collaborazione, nell’interesse di una crescita complessiva del territorio”.