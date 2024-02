John Travolta a Sanremo 2024 e l’imbarazzanteballo del qua qua

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha visto la partecipazione, come ospite, del grande attore John Travolta. Una presenza che, sicuramente, ha provocato tante polemiche. Con Amadeus hanno ripercorso i balli che hanno fatto la storia del cinema:”La febbre del sabato sera”, “Grease” e “Pulp Fiction”. Tanti gli applausi del pubblico che ha rivissuto con entusiasmo e condivisione momenti molto belli dei film dell’attore. Poi, però, circondato da ballerini con costumi da pulcini, con Amadeus e Fiorello, si esibisce nel ballo del qua qua. Una performance veramente imbarazzante, con l’ospite internazionale che è apparso alquanto contrariato, tanto da rifiutare di mettersi il cappellino arancione col becco. L’attore, inoltre, non ha firmato la liberatoria, ma il video è ugualmente presente sui social perché tanti telespettatori lo hanno pubblicato sui loro profili. Lo stesso Fiorello, durante “Viva Rai2 Viva Sanremo”, ha così commentato:”Una delle gag più terrificanti della storia della tv”. Amadeus, però, in conferenza stampa, stamattina, abbastanza contrariato dalle polemiche, ha dichiarato:”Mi sono divertito tantissimo e molti lo hanno condiviso. Travolta è stato avvisato di tutto è non è stato costretto a fare nulla”. Quindi nessun tranello, era tutto già stabilito. Allora, perché l’attore sembrava non divertirsi? Probabilmente sul momento non ha più gradito quello che doveva fare? La sua espressione non lasciava margini ad alcun dubbio, non ha gradito! Amadeus, in conferenza, ha lasciato intendere che, forse, si vogliono trovare pretesti per polemizzare dato che sta andando tutto bene. Che il siparietto con John Travolta sia stato veramente patetico, è inconfutabile. Un brutto momento di televisione ed è inutile arrampicarsi sugli specchi. Anna Consales