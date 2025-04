“Kalispera” – apre un ristorante in viale Mennitti

Nuova veste della location dedicata alla ristorazione e all’intrattenimento in viale Mennitti, gia’ sede di un pub all’aperto proprio di fronte alle acque del porto di Brindisi. La gestione adesso con “Kalispera” ha intrapreso un percorso innovativo proponendo ai propri clienti cucina greca. Si tratta di un nuovo ristorante greco posto per davvero in un luogo unico dove storia, tradizioni, mare si incontrano per un nuovo progetto imprenditoriale giovanile che parla di bellezza e condivisione, attraverso nuovi sapori e profumi. L’inaugurazione e’ prevista per martedì sera, 29 aprile.