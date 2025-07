“Kalispera”. Grecia e Brindisi sempre più vicine

Grecia e Brindisi unite sempre più da tradizione, storia e cultura, con il mare Adriatico a fare da ponte. E proprio per ribadire queste circostanze, il Console onorario di Grecia a Brindisi, Antonella Mastropaolo, ha colto l’occasione della presenza, proprio nei pressi del porto, su via Mennitti, di un angolo di Grecia come “Kalispera Greek Food”, per rilanciare la collaborazione tra le due sponde dell’Adriatico, incontrando sia amici di Brindisi che di nazionalità ellenica. Un modo particolare e suggestivo per far conoscere la storia dei due popoli, nel nome della pace. E in questo momento storico di pace ne abbiamo tutti bisogno. Complimenti a chi ha organizzato un simile evento.