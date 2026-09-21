Karate – La Metropolitan Brindisi riapre con 13 atleti all’Open Magna Grecia a Taranto

Riparte con un appuntamento di grande rilievo la stagione agonistica della Metropolitan Karate Brindisi, pronta a scendere sul tatami in occasione dell’Open di Taranto, gara valevole per il circuito nazionale FIJLKAM.

La competizione si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre al PalaMazzola di Taranto e rappresenterà un’importante occasione per gli atleti della Metropolitan, chiamati a confrontarsi in un contesto nazionale con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per il ranking.

A rappresentare la Metropolitan nella specialità Kumite (combattimento) saranno:

D’Apolito Virginia , +52 kg, Under 14;

, +52 kg, Under 14; Ruggia Mauro , -50 kg, Under 14;

, -50 kg, Under 14; Quarta Asia , -47 kg, Cadetti;

, -47 kg, Cadetti; Tedesco Alice , -54 kg, Cadetti;

, -54 kg, Cadetti; Spinelli Teodoro , -57 kg, Cadetti;

, -57 kg, Cadetti; Simmini Nicolò , -57 kg, Cadetti;

, -57 kg, Cadetti; D’Errico Diego , -57 kg, Cadetti;

, -57 kg, Cadetti; Calabrese Aurora , -66 kg, Juniores;

, -66 kg, Juniores; Lillo Antonio, +94kg, Juniores.

Per la specialità Kata (forme), invece, scenderanno sul tatami:

nella categoria Cadetti Marullo Matteo e Corsa Sara

e mentre nella categoria Juniores sarà impegnata Delgado Nagualli.

E per finire, nella categoria Master (+ 45 anni) , la veterana del gruppo, Urso Simona gareggerà nella -61kg.

Per tutti gli atleti si tratta di un appuntamento importante per mettere alla prova il lavoro svolto durante la preparazione e iniziare nel migliore dei modi il nuovo percorso agonistico, andando alla ricerca di risultati e punti utili per il Ranking nazionale.

Parallelamente agli impegni agonistici, sono ripartite anche le attività della Metropolitan Karate. Da lunedì 21 settembre sono infatti ripresi gli allenamenti presso la sede di via Bozzano 5, dove la società è pronta ad accogliere nuovamente i propri atleti e tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla disciplina del karate.

A guidare la preparazione e le attività della società saranno i Maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea, impegnati quotidianamente nel percorso di crescita tecnica e sportiva dei ragazzi.

Per la Metropolitan, il ritorno alle competizioni coincide così con la ripartenza delle attività in palestra: un nuovo capitolo di una stagione che vedrà gli atleti impegnati a crescere, confrontarsi e inseguire nuovi traguardi.