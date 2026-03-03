Karate, Trofeo Due Mari – Gli agonisti della Metropolitan Karate Brindisi fanno incetta di podi

Si è svolta domenica 1 marzo al PalaFiom di Taranto la seconda, delle tre Tappe, del Trofeo Due Mari, gara di Karate organizzata dallo CSEN in collaborazione con FIJLKAM ( Federazione Italiana Judo Karate e Arti Marziali, unica riconosciuta dal CONI).

Tantissime le presenze in terra tarantina: ben 57 società di Puglia e Basilicata hanno gremito il palazzetto con oltre 700 atleti!

La Metropolitan Karate Brindisi dei Maestri Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea Samuel era presente con 11 atleti che non hanno tradito le aspettative salendo in 10 sul podio.

Quarta Asia nella categoria Cadetti 47 kg F, dopo aver già vinto la 1ª Tappa del circuito, conferma il suo stato di forma conquistando l’ennesima medaglia d’Oro.

Ben 5 le medaglie d’Argento con Simmini Thomas nella -47 kg Esordienti M, Ruggia Mauro -43 kg Esordienti M, D’Apolito Virginia -62 kg Esordienti F, Tedesco Alice -54 kg Cadetti F e Simmini Nicolò -52 kg Cadetti M.

Il Bronzo è stato conquistato infine da Spinelli Teo -52 kg Cadetti M, D’Errico Diego – 57 kg Cadetti M, Calabrese Aurora -74 kg Juniores F e Lillo Antonio – 86 kg Juniores M.

Unico a non salire sul podio Iaia Samuele, che si accontenta di un 5° posto e medaglia di “legno” in una categoria che contava 17 atleti.

Prossimo appuntamento per la società brindisina le Fasi regionali di Qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti che si terranno al Centro Olimpico di Roma dal 27 al 29 marzo.