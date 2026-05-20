Kickboxing – Invictus Fight Lab trionfa ai Campionati italiani!

Un fine settimana da ricordare per la Invictus Fight Lab, protagonista assoluta nei principali appuntamenti nazionali degli sport da combattimento. Tra il 15 e il 17 maggio 2026, gli atleti della palestra hanno conquistato risultati straordinari sia nel Campionato Nazionale FIGHT1 di Kickboxing Fight Code Rules, disputato a Rozzano (MI), sia nel Campionato Italiano di Brazilian Jiu-Jitsu andato in scena a Jesolo (VE).

Una dimostrazione concreta del lavoro quotidiano svolto in palestra, della qualità tecnica dello staff e della dedizione degli atleti che, ancora una volta, hanno portato il nome di Invictus Fight Lab ai vertici nazionali.

Dominio ai Campionati Italiani di Kickboxing Fight Code Rules

A Rozzano (MI), durante il Campionato Nazionale FIGHT1 del 16 e 17 maggio 2026, gli atleti seguiti dai maestri Teodoro Oliva e Mino Gorgoni hanno ottenuto risultati di altissimo livello, conquistando titoli italiani e importanti piazzamenti.

A laurearsi Campioni Italiani sono stati:

🥇 Riccardo De Nozza, autore di una prestazione impeccabile, che conquista il titolo italiano nella categoria Fight Code Rules -80 kg Under 18.

🥇 Paolo Lanza, che domina la sua categoria diventando Campione Italiano Fight Code Rules -85 kg Classe C Over 18.

🥇 Alessandro Lanza, protagonista nel settore tecnico, conquista il titolo di Campione Italiano Fight Code Tecnica -75 kg Under 18.

🥇 Stefano Grassi, anch’egli sul gradino più alto del podio, si laurea Campione Italiano Fight Code Tecnica -75 kg Under 18.

A completare il medagliere:

🥈 Giuseppe Coverta, che si aggiudica il titolo di Vice Campione Italiano Fight Code Tecnica -85 kg Over 18, dimostrando grande carattere e qualità tecnica.

Un bottino eccezionale che conferma il valore del lavoro svolto nel settore Kickboxing della palestra e l’eccellente preparazione degli atleti.

Successi anche nel Brazilian Jiu-Jitsu a Jesolo

Contemporaneamente, dal 15 al 17 maggio 2026, a Jesolo (VE), gli atleti della scuola di Brazilian Jiu-Jitsu, guidati dai maestri Mino Gorgoni e Dario Scatigna, si sono distinti al Campionato Italiano di Brazilian Jiu-Jitsu, portando a casa titoli prestigiosi e medaglie importanti.

A laurearsi campione italiano :

🥇🥇 Mino Gorgoni, che si conferma tra i migliori interpreti nazionali della disciplina conquistando il titolo di Campione Italiano BJJ Cinture Marroni Open Master 3, sia nella specialità Gi che No Gi, centrando una prestigiosa doppietta nazionale.

Ottimi risultati anche per gli altri rappresentanti della squadra:

🥈🥉 Marco Coverta, che conquista il titolo di Vice Campione Italiano No Gi nella categoria Cinture Bianche Pesi Medio Massimi Master 3, aggiungendo anche un importante terzo posto nel Gi.

🥈🥉 Alessio Palano, protagonista nella categoria Cinture Blu Pesi Leggeri Juvenile, chiude il campionato con uno splendido argento nel No Gi e un terzo posto nel Gi, confermando il suo grande potenziale.

Un successo costruito con lavoro, disciplina e passione

Questi risultati rappresentano molto più di semplici medaglie: sono il frutto di mesi di allenamenti intensi, sacrifici, disciplina e spirito di squadra.

La Invictus Fight Lab continua così a confermarsi una realtà di riferimento nel panorama nazionale degli sport da combattimento, capace di formare atleti competitivi sia nella Kickboxing Fight Code Rules che nel Brazilian Jiu-Jitsu.

Un grande ringraziamento va ai maestri Teodoro Oliva, Mino Gorgoni e Dario Scatigna, che con professionalità, esperienza e passione guidano quotidianamente gli atleti verso risultati sempre più importanti.

Complimenti a tutti gli atleti per aver rappresentato con orgoglio i colori della Invictus Fight Lab. Il lavoro continua, con lo sguardo già rivolto ai prossimi obiettivi.