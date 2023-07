“KID(S)” CHIUDE LA PRIMA PARTE DI PROGETTO

L’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini per contrastare l’analfabetismo iconico; il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni da parte del personale scolastico e degli studenti; la formazione di un pubblico consapevole, capace di dialogare con la “rivoluzione digitale “ in atto sono i nuovi temi in agenda della formazione nelle scuole secondarie di I e II grado. Obiettivi, anche, dell’avviso “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM”, emanato nello scorso 2022.

In questo quadro s’inserisce il progetto Kid(s) che giunge alla fase conclusiva della prima parte delle attività formative teoriche. Sono stati coinvolti ben 14 plessi delle province di Brindisi e Taranto, con la direzione dell’Istituto comprensivo statale “Cappuccini” di Brindisi, giudato dalla dott.ssa Rosetta Carlino. Il progetto è in partenariato con il Liceo Statale “Moscati”, diretto dalla dott.ssa Anna Sturino, il Centro Provinciale Istruzione degli adulti (CPIA) di Brindisi, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Grottaglie “Don Milani – Pertini”, diretto dalla dott.ssa Anna Maria Portulano, la Società Fratelli Grassi, l’Associazione Culturale ed Artistica S.M.T.M. APS anche conosciuta come scuola di recitazione Talìa, il tutto con la supervisione scientifica del dott. Luca Bandirali.

La formazione rivolta agli studenti e alle studentesse ha riguardato i temi del cinema muto italiano ed un approfondimento sul cinema di Charlie Chaplin. Le attività didattiche hanno riscosso notevole interesse nei partecipanti e si sono dimostrate un validissimo strumento di comunicazione interculturale per tutti gli alunni stranieri frequentanti i CPA.

Il progetto proseguirà a settembre con la fase pratico-laboratoriale, finalizzata anche all’erogazione di elementi di conoscenza teorico-pratica di una o più fasi in cui si articola la realizzazione di un prodotto cinematografico; nonché con la formazione docenti. È inoltre prevista una restituzione pubblica del lavoro, svolto dagli alunni, presso il Cinema Impero di Brindisi.