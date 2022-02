Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 , in occasione delle giornate vaccinali dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni, presso Il Palavinci di via Chimienti in Brindisi, l’Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale (Adisco-odv)!sezione di Brindisi, distribuirà tanti palloncini ai piccoli che si proporranno per essere vaccinati contro il Covid.

In questo modo ADISCO intende distrarre i piccoli e rendere l’attesa del vaccino un momento giocoso e spensierato.