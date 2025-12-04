Facebook Instagram
L’11 di cembre al Museo Ribezzo “Not(t)e di Natale”

La FONDAZIONE DI GIULIO, con il Patrocinio della CITTA’ di BRINDISI e in collaborazione con il POLO BIBLIO-MUSEALE Ribezzo, ORGANIZZA Giovedi’ 11 Dicembre 2025 alle ore 18,00 al Museo Ribezzo

un RECITAL “NOT(t)E di NATALE”. Storie Tradizioni Poesie e Musica per il Natale imminente. Recital ideato e condotto da Emanuele CASTRIGNANO’. Al pianoforte la Prof.ssa Patrizia TAURISANO.

Intervengono per un breve saluto l’Arch. Emilia MANNOZZI, Direttore Polo Biblio Museale di Brindisi e la Prof.ssa Raffaella ARGENTIERI, Presidente Fondazione Di Giulio.

Ingresso libero

Tutte le donazioni saranno destinate all’acquisto di un ecografo digitale di nuova generazione per l’ambulatorio di senologia ASL via Dalmazia  Brindisi.

