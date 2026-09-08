L’11 settembre a Tenute Lu Spada, “Luce tra i filari dell’Appia Antica”

L’11 settembre, Tenute Lu Spada, nell’ambito del calendario degli eventi di Appia wine Road, ospita “Luce tra i filari dell’Appia Antica” un laboratorio fotografico esperienziale guidato da Giuseppe Lanotte, fotografo professionista e reporter con 15 anni di esperienza in Italia e all’estero.

Cammineremo tra i filari durante l’ora d’oro, osservando il paesaggio rurale che accompagna questo tratto dell’antica Via Appia e mettendo subito in pratica ciò che Giuseppe Lanotte suggerirà e indicherà per migliorare la propria capacità ed espressività fotografica

E non serve un’attrezzatura professionale: lo smartphone che portate ogni giorno in tasca è più che sufficiente. Chi preferisce potrà naturalmente utilizzare reflex o mirrorless.

Al termine ci ritroveremo in corte per un aperitivo con degustazione sfogliando insieme le immagini appena scattate e condividendo impressioni, fotografie e un calice.

La quota comprende il laboratorio tra i filari, il “Taccuino dello Sguardo” creato da Giuseppe Lanotte, l’aperitivo con degustazione e il momento finale di confronto sulle fotografie.

📷 Luce tra i filari — Aperitivo e Laboratorio Fotografico

📍 Tenute Lu Spada, Brindisi

📅 11 Settembre 2026

🕠 Inizio ore 17:30

⏳ Durata circa 3 ore