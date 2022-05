LA 27^ GIORNATA DELLA MEMORIA NELLA CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI

La Direzione della Casa Circondariale di Brindisi, in stretta

collaborazione con la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto,



con l’Ufficio provinciale del Garante dei diritti delle persone prive di

libertà e con le le insegnanti del CPIA

P R O M U O V E

la XXVII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime

innocenti di mafia che si terrà

LUNEDI 9 MAGGIO 2022, a partire dalle ore 10,00, nella Cappella della

Casa Circondariale di Brindisi.

Tale iniziativa, inizialmente prevista per il 21 marzo 2022, fu

rimandata causa covid.

A questo appuntamento di alto valore culturale e sociale, hanno

assicurato la loro presenza:

ANTONIO DE DONNO PROCURATORE CAPO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI;

RICCARDO ROSSI SINDACO DI BRINDISI

TONY MATARELLI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ISABELLA LETTORI ASS. AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BRINDISI

Nel corso della manifestazione, alla presenza di persone prive di

libertà, gli studenti frequentanti i diversi corsi

scolastici all’interno della C.C. ed altri, presenteranno i lavori

svolti, sul tema in oggetto, con le loro insegnanti.

Il momento più toccante sarà quello incentrato sulla lettura dei nomi

delle vittime innocenti di mafia PUGLIESI.

La Direzione della C.C. di Brindisi, le Associazioni ed enti promotori,

hanno fortemente voluto e

caldeggiato questa iniziativa, perchè se i luoghi di detenzione non

devono essere isolati rispetto al territorio

su cui insistono, è giusto che tutto ciò che di buono e positivo viene

fatto all’esterno, trovi eco e spazio all’interno

di luoghi spesso dimenticati.

VALENTINA MEO EVOLI

Direttrice della Casa Circondariale di Brindisi