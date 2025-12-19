La 3ª A ART del Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo Multimediale “Don Quirico Punzi” di Cisternino conquista il secondo posto al DigiconFest UniBa 2025

Cisternino – Importante riconoscimento per gli studenti della classe 3ª A ART – indirizzo Audiovisivo Multimediale del Liceo Artistico “Don Quirico Punzi” di Cisternino, diretto dal dirigente scolastico Giovanni Mutinati, che hanno conquistato il secondo posto al Premio DigiconFest UniBa 2025 con il cortometraggio Lilith.exe, realizzato nell’ambito delle attività didattiche coordinate dai docenti Nico Cardone e Gilda Pagnozzi, con il supporto tecnico di Luca Buscemi e Luigi Enrico Polo.

Il Premio DigiconFest UniBa 2025 è un concorso creativo promosso dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e ideato e organizzato dal Centro di Eccellenza Jean Monnet DIGITIMPACT, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori della Puglia. L’iniziativa ha coinvolto 18 scuole provenienti da tutte le province pugliesi ed è stata pensata per stimolare una riflessione critica e creativa sul rapporto tra tecnologie digitali, società e democrazia.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 10:00, presso l’Aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo dell’Università di Bari. Nel corso della mattinata, dopo i saluti istituzionali del Prorettore Vicario dell’Università di Bari, prof. Vito Peragine, e del coordinatore del Centro di Eccellenza DIGITIMPACT, prof. Giuseppe Morgese, sono stati proiettati tutti i video realizzati dai team scolastici partecipanti e successivamente premiati i primi tre classificati, con una nuova proiezione dei lavori vincitori.

Agli studenti è stato richiesto di realizzare un contenuto audio-video originale sul tema “Tecnologie digitali, società e democrazia: uno sguardo giovane”, affrontando, tra gli altri, argomenti quali l’impatto dei social media sulla partecipazione democratica, il rapporto tra intelligenza artificiale e diritti civili, le disuguaglianze digitali, il cyberbullismo e la responsabilità online, il ruolo degli algoritmi nella formazione dell’opinione pubblica e il fenomeno della disinformazione.

All’interno di questa cornice, gli studenti del Liceo Artistico “Don Quirico Punzi” hanno presentato il cortometraggio Lilith.exe, un progetto audiovisivo che riflette sul rapporto tra identità, tecnologia e consapevolezza digitale, sviluppato attorno allo slogan “Spegni l’algoritmo, accendi la tua vita”. Il lavoro invita a fermarsi, osservare e compiere scelte critiche nel mondo iperconnesso, utilizzando un linguaggio visivo vicino alla sensibilità delle nuove generazioni.

Alle prime tre scuole classificate sono stati conferiti buoni del valore rispettivamente di 1.500 euro, 1.000 euro e 500 euro in Gift Card Feltrinelli, mentre tutte le scuole partecipanti hanno ricevuto una targa di partecipazione.

La giuria del Premio DigiconFest UniBa 2025 era composta dal prof. Giuseppe Morgese, dalla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio (direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia), dal dott. Luigi Orsi (direttore della sede RAI Puglia), dal dott. Giuseppe Vito Clarizio (dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia) e dalla dott.ssa Stefania Petraccone (U.O. Comunicazione UniBa).

Il risultato ottenuto dalla 3ª A ART rappresenta un traguardo significativo per il percorso formativo della classe e conferma il valore della didattica laboratoriale dell’indirizzo Audiovisivo Multimediale, rafforzando il legame tra scuola, università e territorio.