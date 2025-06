La ASL Brindisi alla Race for the Cure 2025: un premio speciale per una squadra straordinaria!

Anche quest’anno la ASL Brindisi ha partecipato con entusiasmo alla Race for the Cure 2025, portando a casa non solo un’importante vittoria, ma soprattutto un carico di emozioni, solidarietà e condivisione.

La nostra squadra era composta da dipendenti della ASL Brindisi e da straordinarie rappresentanti delle associazioni del territorio: Comitato ANDOS ODV di Brindisi, Cuore di Donna, Civette del Salento e Fondazione Di Giulio. Insieme, abbiamo corso per sostenere la prevenzione e la ricerca sul tumore al seno, con il cuore e con il sorriso.

Il premio ricevuto – pacchi di pasta, farina e un bellissimo vaso artistico – è stato accolto con grande gioia. Il vaso, simbolo di unione e rinascita, è stato donato alla Madonna come segno di gratitudine e affidamento per tutte le donne che lottano ogni giorno.

Tutto il premio è stato devoluto alla Parrocchia Santuario Mater Domini di Mesagne, dove il Parroco Pietro De Punzio e la Caritas gestiscono la Casa di Zaccheo, una struttura poliedrica che offre un servizio di casa di accoglienza e mensa per i bisognosi. Un gesto concreto di solidarietà, per restituire alla comunità ciò che è stato ricevuto con il cuore.

Il Direttore Generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha dichiarato:

“La Race for the Cure rappresenta per noi un momento di grande valore umano, oltre che sanitario. Vedere dipendenti e cittadini uniti, insieme alle associazioni del territorio, per una causa così importante è motivo di orgoglio. La partecipazione e il premio ricevuto sono il segno di una comunità viva, solidale e vicina alle persone. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti e dedico questo successo a tutte le donne che ogni giorno affrontano con coraggio la malattia. Aver potuto destinare questo premio a una realtà come la Casa di Zaccheo e che ogni giorno si prende cura di chi è più fragile, è per noi motivo di ulteriore soddisfazione.”

Insieme, per la salute, per la dignità e per la vita.