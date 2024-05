La Asl Brindisi scende in campo con la prevenzione nell’evento musicale Road to Battiti di Radio Norba

Nelle giornate di sabato 11 maggio a Brindisi e domenica 12 maggio a Ostuni, tappe della carovana di “Road to Battiti” di Radio Norba, la Asl Brindisi sarà presente durante l’evento con un camper-ambulatorio mobile per fornire informazioni sulla prevenzione dell’infezione da papilloma virus (HPV), su vaccinazioni e programmi di screening rivolti alla popolazione giovanile.

Diverse figure professionali del Dipartimento di Prevenzione e del Consultorio familiare saranno a disposizione di ragazzi e ragazze che parteciperanno all’evento musicale per dare informazioni e sciogliere ogni dubbio su tematiche a loro particolarmente vicine.

A bordo del camper sarà anche possibile effettuare gratuitamente la vaccinazione anti HPV alle categorie previste: ragazze e ragazzi di 11 anni compiuti, donne nate dal 1989 e uomini nati dal 1996 che non hanno ricevuto o completato il ciclo vaccinale, soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti, donne trattate per lesioni di alto grado (CIN2+).

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, sottolinea “l’importanza della vaccinazione contro il papilloma virus, responsabile di una delle più frequenti infezioni sessualmente trasmesse e dell’insorgenza di numerosi tumori. Si invitano pertanto i genitori a non perdere l’occasione dell’evento, accompagnando i minori a fare la vaccinazione o a richiedere informazioni al nostro personale”.

Appuntamento quindi a Brindisi sabato 11 maggio, dalle 18 alle 23, sul Lungomare Regina Margherita poco prima della scalinata Virgilio, e a Ostuni domenica 12 maggio, sempre dalle 18 alle 23, in Piazza della Libertà nei pressi della scalinata Antelmi.

La prevenzione è un gioco da ragazzi, gioca d’anticipo!