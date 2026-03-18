La Asl introduce la Cartella Sanitaria Elettronica per la Medicina del Lavoro: innovazione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

La Direzione generale della Asl Brindisi comunica l’introduzione della Cartella Sanitaria Elettronica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, realizzata nell’ambito delle attività di medicina del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.

Il nuovo sistema digitale consentirà di gestire in modalità informatizzata le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, con significativi benefici sia per i professionisti sanitari sia per le amministrazioni e per i lavoratori stessi.

Con questa innovazione la Asl compie un passo importante verso una sanità del lavoro più efficiente, moderna e sicura. La digitalizzazione delle cartelle sanitarie migliora la qualità della sorveglianza sanitaria, rafforza la tutela della salute dei lavoratori e garantisce una gestione dei dati più rapida, sicura e conforme alla normativa.

L’introduzione della cartella sanitaria elettronica comporta numerosi vantaggi:

• Maggiore tutela della salute dei lavoratori, grazie alla disponibilità immediata e completa delle informazioni sanitarie e di rischio;

• Maggiore efficienza nelle attività di sorveglianza sanitaria, con riduzione dei tempi di gestione e consultazione delle cartelle;

• Tracciabilità e sicurezza dei dati sanitari, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati;

• Continuità delle informazioni sanitarie nel tempo, anche in caso di trasferimento del lavoratore o di cambiamento del medico competente;

• Riduzione della documentazione cartacea e maggiore sostenibilità amministrativa.

Il sistema consentirà inoltre una più efficace programmazione delle attività di prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro, favorendo un approccio sempre più orientato alla prevenzione dei rischi professionali.

L’adozione della cartella sanitaria elettronica a livello strutturale, estesa a tutte le articolazioni aziendali, rafforza e rende ancora più efficaci gli elevati standard già adottati dall’azienda, consentendo una gestione maggiormente integrata e coordinata della sorveglianza sanitaria.

Con questa iniziativa la Asl conferma il proprio impegno nel promuovere innovazione tecnologica, sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità dei servizi sanitari, in linea con le strategie nazionali di digitalizzazione della sanità pubblica.