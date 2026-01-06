La Befana dell’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO

arriva con la scopa neroazzurra, portando con sé un

messaggio di inclusione, solidarietà e vicinanza concreta.

L’Inter Club Brindisi ha fatto visita ai ragazzi

dell’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO, regalando

loro momenti di gioia e condivisione attraverso un gesto di

grande valore sociale. Durante l’incontro sono stati donati

quattro strumenti ludico-educativi: due visori Meta Quest 3,

una Nintendo Switch e un Canta Tu Pro, che saranno

utilizzati nelle attività ricreative e inclusive

dell’associazione.

Un’iniziativa che va ben oltre il valore materiale dei doni:

gesti sociali mai scontati, capaci di accendere sorrisi, creare

legami e rafforzare il senso di comunità attorno ai ragazzi e

alle loro famiglie.

A sottolineare il significato dell’incontro sono state anche le

parole del vicepresidente dell’Inter Club Brindisi, Maner

Quarta, che ha dichiarato:

«Siamo noi a ringraziare voi per permetterci di vivere

queste giornate e queste emozioni».

L’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO ringrazia

sentitamente l’Inter Club Brindisi per la sensibilità

dimostrata e per aver scelto di essere al fianco dei nostri

ragazzi, confermando come lo sport e il valori della

solidarietà possano diventare strumenti autentici di

inclusione sociale.