La Befana dell’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO arriva con la scopa neroazzurra

La Befana dell’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO
arriva con la scopa neroazzurra, portando con sé un
messaggio di inclusione, solidarietà e vicinanza concreta.
L’Inter Club Brindisi ha fatto visita ai ragazzi
dell’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO, regalando
loro momenti di gioia e condivisione attraverso un gesto di
grande valore sociale. Durante l’incontro sono stati donati
quattro strumenti ludico-educativi: due visori Meta Quest 3,
una Nintendo Switch e un Canta Tu Pro, che saranno
utilizzati nelle attività ricreative e inclusive
dell’associazione.
Un’iniziativa che va ben oltre il valore materiale dei doni:
gesti sociali mai scontati, capaci di accendere sorrisi, creare
legami e rafforzare il senso di comunità attorno ai ragazzi e
alle loro famiglie.
A sottolineare il significato dell’incontro sono state anche le
parole del vicepresidente dell’Inter Club Brindisi, Maner
Quarta, che ha dichiarato:
«Siamo noi a ringraziare voi per permetterci di vivere
queste giornate e queste emozioni».
L’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO ringrazia
sentitamente l’Inter Club Brindisi per la sensibilità
dimostrata e per aver scelto di essere al fianco dei nostri
ragazzi, confermando come lo sport e il valori della

solidarietà possano diventare strumenti autentici di
inclusione sociale.

