La Befana dell’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO
arriva con la scopa neroazzurra, portando con sé un
messaggio di inclusione, solidarietà e vicinanza concreta.
L’Inter Club Brindisi ha fatto visita ai ragazzi
dell’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO, regalando
loro momenti di gioia e condivisione attraverso un gesto di
grande valore sociale. Durante l’incontro sono stati donati
quattro strumenti ludico-educativi: due visori Meta Quest 3,
una Nintendo Switch e un Canta Tu Pro, che saranno
utilizzati nelle attività ricreative e inclusive
dell’associazione.
Un’iniziativa che va ben oltre il valore materiale dei doni:
gesti sociali mai scontati, capaci di accendere sorrisi, creare
legami e rafforzare il senso di comunità attorno ai ragazzi e
alle loro famiglie.
A sottolineare il significato dell’incontro sono state anche le
parole del vicepresidente dell’Inter Club Brindisi, Maner
Quarta, che ha dichiarato:
«Siamo noi a ringraziare voi per permetterci di vivere
queste giornate e queste emozioni».
L’Associazione IL BENE CHE TI VOGLIO ringrazia
sentitamente l’Inter Club Brindisi per la sensibilità
dimostrata e per aver scelto di essere al fianco dei nostri
ragazzi, confermando come lo sport e il valori della
solidarietà possano diventare strumenti autentici di
inclusione sociale.