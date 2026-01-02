La Befana Solidale con Auser e Confesercenti Mesagne

Un’iniziativa di vicinanza e solidarietà dedicata ai bambini e alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà. L’Auser di Mesagne e Confesercenti Mesagne promuovono La Befana Solidale, un gesto concreto pensato per portare un sorriso ai più piccoli e un po’ di leggerezza alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Nella giornata del 5 gennaio saranno donate le calze della Befana alle famiglie con bambini che stanno vivendo un momento di difficoltà, offrendo un piccolo gesto di attenzione e cura, capace di trasformare la giornata in un momento speciale di gioia condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Auser di Mesagne, che nel suo operato quotidiano, con i suoi volontari, si prende cura delle famiglie in difficoltà attraverso la consegna di viveri e abbigliamento, dimostrando come la vicinanza e la solidarietà possano fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

La Befana Solidale nasce dal desiderio di Confesercenti e Auser di non lasciare indietro nessuno e di rafforzare il senso di comunità, mostrando come la collaborazione tra associazioni e realtà locali possa trasformare gesti semplici in veri momenti di calore e inclusione.