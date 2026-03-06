“La Bellezza e il Coraggio di Essere Donna”. Mostra evento per la Festa della Donna

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Saletta Comunale di San Vito dei Normanni, si terrà la mostra–evento “La Bellezza e il Coraggio di Essere Donna”, iniziativa promossa dall’Associazione “Tutto quello che Vorrei”, presieduta da Filomena D’Agnano, promossa anche da Impresa Donna Confesercenti Brindisi e patrocinata dal Comune di San Vito dei Normanni. Protagoniste della serata saranno le opere pittoriche di Filomena D’Agnano, in un percorso artistico interamente dedicato alla donna in ogni sua sfaccettatura: madre, lavoratrice, donna stanca ma resiliente, estroversa, sensibile, coraggiosa. Un racconto visivo che attraversa emozioni, fragilità e forza, restituendo quella complessità che rende la figura femminile unica.

“Quel profumo di gentilezza, discrezione e dignità. Delicate, sensibili e tenaci al tempo stesso. La bellezza in tutte le sue forme.” È questo il filo conduttore della mostra, pensata come un momento di arte, riflessione e condivisione. Durante la serata sono previsti interventi e testimonianze di:

• Daniela Costantini, Life Coach e Corporate Trainer

• Francesca Mastroleo, autrice del libro “Donna Potente”

A moderare l’incontro sarà Mariacristina Salamino, che accompagnerà il pubblico attraverso i diversi momenti dell’evento.

Nel corso della manifestazione, se le condizioni organizzative lo consentiranno, è prevista anche una breve sfilata simbolica, in cui una giovane donna interpreterà le molteplici identità femminili: lavoratrice, madre, donna affaticata ma determinata, estroversa e coraggiosa.

L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione collettiva sul valore, sulla forza e sulla dignità della donna nella società contemporanea, celebrando l’8 marzo non solo come ricorrenza, ma come occasione di consapevolezza.