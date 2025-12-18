E se la bellezza fosse la cosa più rivoluzionaria che abbiamo?

Il 21 dicembre alle 20:30, nella Cattedrale di Brindisi, l’Associazione RUAHart Artistic Worship

propone il concerto natalizio dal titolo “La bellezza salverà il mondo”.

Un concerto che non è solo da ascoltare, ma da sentire!

Perché la bellezza non è qualcosa di lontano o irraggiungibile: nasce dai gesti semplici, da una parola

gentile, da una scelta fatta con il cuore.

Quando creiamo bellezza intorno a noi, accade qualcosa di potente: quella bellezza si moltiplica,

genera amore, lascia il segno…e ci ricorda che ognuno di noi può davvero fare la sua parte.

La musica? Non quella che ci si aspetta, ma quella che resta dentro, anche dopo! Un mix di brani di

musica leggera e cantautorale, natalizia e religiosa, intervallati da testi la cui scelta è ispirata alla

ricerca della bellezza nelle piccole cose, sulla scia dei testimoni del nostro tempo, uomini e donne

comuni che sanno generare bellezza nelle scelte di ogni giorno.

Il concerto si inserisce all’interno del programma natalizio organizzato dal Comune di Brindisi e sarà

dedicato all’AIDO, a chi sceglie la Bellezza più grande: quella che dona la vita.

Sarà possibile seguire la diretta streaming tramite i canali social di RUAHart.