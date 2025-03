La Virtus Brindisi Basket punta al campionato regionale DR3

Si torna a respirare il puro agonismo che solo le minors sanno regalare. L’obiettivo della Virtus Basket Brindisi puntato sul campionato regionale DR3 dove nel giorne D c’è una formazione brindisina che marcia a punteggio pieno guidando la classifica dopo ben 14 giornate.Stiamo parlando della Virtus Brindisi Basket del Presidente Claudio Maria Olivieri ed è composta dagli stessi ragazzi che partecipano al campionato U19.Nel tensostatico di S.Angelo arriva la seconda forza del girone, la Street Basket Ceglie pronta a dare battaglia per blindare il suo secondo posto.La gara è intensa e combattuta, si lotta su ogni pallone ed i giovanisisimi atleti di coach Santini tengono botta ai più esperti ospiti chiudendo all’half time sul 44-34.I gialloneri tengono sempre il controllo del gioco, nel quarto finale Ceglie riesce ad avere una fiammata portandosi a -5 (65-60) ma Santoro e compagni non si scompongono e ricostruiscono il vantaggio di sicurezza con un break importante che li porterà a chiudere il match 84-62 con un passivo immeritato per gli ospiti causato dal troppo nervosismo finale.Con questa vittoria la Virtus mette matematicamente in cassaforte la prima posizione a 3 giornate dalla fine della fase di qualificazione in attesa di conoscere la quarta classificata del giorne C per la fase finale playoff.