Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

La Brindisi Multiservizi invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative che si terranno in favore degli ospiti del Canile Comunale

La Brindisi Multiservizi invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative che si terranno in favore degli ospiti del Canile Comunale.

In data 6 e 7 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30,  potrete incontrare i nostri amici a quattro zampe o lungo il litorale brindisino, a Lido Cerano, sulla spiaggia libera proprio accanto a C-BEACH, Riserva Naturale di Cerano, evento organizzato da LEPA BRINDISI, oppure presso il Canile Comunale per l’evento organizzato dall’Associazione AMICI DI TRILLY.

Entrambe le iniziative sono patrocinate dal Comune di Brindisi

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning