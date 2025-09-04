La Brindisi Multiservizi invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative che si terranno in favore degli ospiti del Canile Comunale.
In data 6 e 7 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, potrete incontrare i nostri amici a quattro zampe o lungo il litorale brindisino, a Lido Cerano, sulla spiaggia libera proprio accanto a C-BEACH, Riserva Naturale di Cerano, evento organizzato da LEPA BRINDISI, oppure presso il Canile Comunale per l’evento organizzato dall’Associazione AMICI DI TRILLY.
Entrambe le iniziative sono patrocinate dal Comune di Brindisi