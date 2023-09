LA BRINDISINA DEL GIUDICE PREFINALISTA DI MISS ITALIA

Elisabetta Del Giudice diciottenne di Brindisi é prefinalista nazionale di Miss Italia per la regione Puglia con il titolo di Miss Social Puglia 2023 . Elisabetta è una studentessa del prestigioso Liceo musicale Simone Durano di Brindisi, studia canto e pianoforte. Sogna di diventare un’attrice seguendo le orme delle grandi Miss che hanno avuto fama e successo nel mondo del cinema. Grazie al video realizzato per “Miss Italia racconta l’Italia”, tra le numerose aspiranti Miss che vi hanno partecipato, Elisabetta si è distinta conquistando la giuria nazionale per la sua ottima capacità verbale, l’alta espressività telegenica e soprattutto per la bellezza e positività che possiede solo una vera Miss.

La premiazione si è svolta ad Andria durante la finalissima che ha concluso l’emozionante tour di grande rilievo organizzato dalla Carmen Martorana eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata. A rendere la serata ancora più speciale è stata la presenza della patron Patrizia Mirigliani che è stato un piacere accogliere nella nostra regione e la partecipazione della bellissima Valeria Marini come Madrina di serata. La nostra Miss Elisabetta Del Giudice sta al momento spopolando sui social. @elydelgiudice_ il suo account Instagram, seguiamola al meglio per riuscire a vedere una Miss pugliese primeggiare nello storico e ambìto concorso di Miss Italia, dove la Puglia non arriva sul podio da oltre vent’anni.