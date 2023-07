LA BRINDISINA LUCIA CAPUTO SEGRETARIA REGIONALE UIL-TEMP PUGLIA

La brindisina Lucia Caputo è la nuova Segretaria Regionale UIL Temp della Puglia.

Nominata a Bari nel corso dell’esecutivo regionale della categoria vissuto nella giornata di ieri, 6 luglio 2023, la neo Segretaria UIL Temp avrà delega per il territorio di Brindisi.

Trentotto anni, educatrice nel servizio di integrazione scolastica, qualche giorno addietro è stata protagonista assieme ad altri dieci lavoratori da tutta Italia di una importante iniziativa contro il precariato vissuta dal Sindacato a Napoli alla presenza del Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri.

Caputo, già componente del Coordinamento Pari Opportunità della UIL di Brindisi, guiderà una categoria delicata ed ampissima sull’intero territorio pugliese: quella dei lavoratori precari, temporanei, Autonomi Atipici e Partite Iva. Un popolo vasto e variegato le cui istanze sono spesso tra le meno considerate e per il quale occorre lottare in maniera ancora più decisa perché ne siano garantiti diritti e tutelati i livelli occupazionali.

La nomina di una giovane donna brindisina in una categoria regionale della UIL così strategica rende testimonianza del notevole lavoro di rinnovamento in tutti i settori e categorie che il nuovo corso del Sindacato sta portando avanti in Terra di Brindisi.

A Lucia l’augurio di buon lavoro perché la sua determinazione e preparazione portino nuova linfa alla UILTemp di Puglia e ne rilancino l’azione e la missione a beneficio di tutti i lavoratori.