La buona sanità. Convegno di Miglio 365, Lions e Museo Ribezzo

Di sanità spesso, anzi sempre, se ne parla in termini negativi, sia in riferimento alla carenza di strutture, si alla mancanza dei medici e alle difficoltà delle cure, soprattutto per patologie complesse. Invece, e’ giusto occuparsi anche della buona sanità che riesce a salvare delle vite umane. Di questo esistono e’ parlato al Museo Ribezzo nel convegno organizzato dai Lions, Museo Ribezzo e Miglio 365. E’ intervenuto l’assessore alla sanità Fabiano Amati, i dottori Matteo Gentile e Domenico Pastore. Saluti da parte dei referenti dei tre enti organizzatori, Emilia Mannozzi per il Museo Ribezzo, Carmela Lo Martire per Miglio 365 e Temisocle Pacifico per i Lions.