LA CALATA DELLA BEFANA A SAN MICHELE SALENTINO

Il programma “Natale di Tutti” a San Michele Salentino si conferma ricco di eventi. Dopo il fantastico Capodanno con Ciccio Riccio, l’atmosfera festosa continua con uno spettacolo straordinario: l’arrivo speciale della Befana per tutti i nostri piccoli amici. Appuntamento alle ore 17.30 in piazza Marconi. Venerdì 5 gennaio, grazie alla disponibilità del parroco don Tony Falcone, la Befana scenderà dalla Torre del Campanile della chiesa di San Michele Salentino, portando gioia e allegria a tutti. Un evento coinvolgente per grandi e piccini, con gli artisti di strada e la sorpresa dolcissima delle caramelle per i nostri bimbi. Nell’attesa dell’acrobata discesa della Befana spettacoli di bolle giganti, fire show e befana trampoliera. Non mancate a questo momento magico. È un evento organizzato dall’Assessorato allo Spettacolo.