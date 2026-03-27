La Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ha conseguito la Certificazione di Parità di Genere, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022. Il riconoscimento certifica la significativa serie di azioni che l’Ente, con ampio e determinante coinvolgimento del personale, del Comitato Unico di Garanzia e del Comitato Imprenditoria Femminile, ha realizzato nell’ultimo anno per ridurre il divario di genere e rimuovere gli ostacoli alla piena attuazione delle pari opportunità.

L’Ente, preliminarmente assistito nel percorso da DINTEC – Consorzio per l’innovazione tecnologica, è, dunque, ora fra le quattro Camere di commercio italiane che possono fregiarsi di questo risultato.

Il Certificato sarà consegnato da SGS ICS Italia al Presidente Vincenzo Cesareo nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 10.00 nella Sala Monfredi della Cittadella delle imprese di Taranto in Viale Virgilio 152.

Saranno presenti: la Segretaria generale, Claudia Sanesi; la componente della Giunta camerale, Matilde Contento; la Presidente del Comitato IF, Beatrice Lucarella.