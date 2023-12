LA CAMPAGNA NOI CI SPENDIAMO, E TU?

DI COOP ALLEANZA 3.0 A SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

Il 2023 sta per finire ed è stato un anno di intenso lavoro per il centro antiviolenza Io Donna di Brindisi. Negli ultimi mesi, anche a seguito delle ripercussioni provocate dal femminicidio di Giulia Cecchettin sull’opinione pubblica, abbiamo registrato un aumento di richieste di informazioni e percorsi di sostegno da parte delle donne e di incontri da parte di scuole, gruppi sociali e luoghi di lavoro.

È tempo di ringraziare COOP ALLEANZA 3.0 di aver promosso la campagna di sensibilizzazione NOI CI SPENDIAMO, E TU? in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e per tutto il mese di novembre, a sostegno delle attività dei centri antiviolenza e delle associazioni attive in questo campo.

Il centro antiviolenza Io Donna ha aderito alla suddetta campagna; le operatrici e le volontarie hanno presenziato il punto di sensibilizzazione all’ingresso dell’ipermercato nel centro commerciale Le Colonne di Brindisi, distribuendo le cartoline COOP e il materiale informativo per facilitare la richiesta d’aiuto.

La campagna è stata sostenuta dall’1% delle vendite dei frollini a marchio Coop, dei prodotti Frutti di Pace e della nuova shopper solidale a firma dell’illustratrice e designer Elisa Puglielli.

Inoltre, COOP ha pubblicizzato sugli scontrini emessi nei propri punti vendita per tutto il mese di novembre il numero gratuito 1522 contro la violenza e lo stalking, attivo 24 h su 24; ha promosso nei 350 negozi della Cooperativa nella giornata del 25 novembre un’azione di solidarietà con i centri antiviolenza attuando un minuto di sospensione delle attività con il coinvolgimento delle lavoratrici, dei lavoratori, delle socie e dei soci, e di tutta la clientela per riflettere insieme sul significato profondo della Giornata.

Grazie a questa sinergia è stata raccolto la somma di € 80.000 che verranno divisi in parti uguali, a favore dei 34 centri antiviolenza e associazioni coinvolte su tutto il territorio della Cooperativa.

Pertanto, il nostro centro antiviolenza riceverà un contributo di € 2.400 in denaro e gift card utilizzabili nei punti vendita Coop Alleanza 3.0.