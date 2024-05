La cantante brindisina Rachele Liuni ha partecipato a “E…Viva il Videobox”

Una bellissima opportunità per la nota cantante brindisina Rachele Liuni che ha partecipato al programma “E…Viva il Videobox” di Rosario Fiorello, che va in onda su Rai 2. Rachele, che è stata selezionata tra tanti artisti, ha interpretato il brano “La Felicità”, di Simona Molinari e Peter Cincotti, andato in onda alle ore 08.00 del primo maggio. “E…Viva il Videobox” è un gioco televisivo dove si vince soltanto un momento di gloria in TV. Cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere, o aspiranti tali, si possono esibire evidenziando, così, il proprio talento. Veramente una bella occasione per la talentuosa artista brindisina che, da anni ormai, si esibisce, riscuotendo notevole successo. Rachele è riuscita a crearsi uno spazio nel panorama musicale. Grande è stato il successo del suo brano d’esordio:”Tu mare lo sai”, in collaborazione con la nota scrittrice Miriam Liuni, pubblicato a febbraio 2019, che le ha permesso di fare conoscere il suo grande talento. Rachele ha evidenziato il suo grande amore per la musica sin da piccola. Ha ottenuto molti riconoscimenti anche con gli altri brani che, negli anni, hanno confermato il suo talento. Una cantante brindisina di cui essere orgogliosi e che, sicuramente, avrà un futuro pieno di successi. Ecco il link del video:

https://www.instagram.com/reel/C6bqC9aofFh/?igsh=azMyaTdvbTc1azZi. Anna Consales