La cantante brindisina “Senza Cri” ottiene la maglia per il serale di Amici!

La cantante brindisina Senza Cri ha, finalmente, ottenuto la maglia per accedere al serale nella prestigiosa Scuola di Amici di Maria De Filippi. Nella scuola sin dall’inizio, con le sue esibizioni ha sempre ricevuto complimenti per il suo innegabile talento. Senza Cri è il nome d’arte di Cristiana Carella, nata a Brindisi nel 2000, che ha sempre evidenziato una grande passione per la musica, grazie anche alla famiglia che l’ha incoraggiata e supportata. Fin da bambina inizia a cantare e, a soli 14 anni compone già le sue prime canzoni, evidenziando un talento prezioso e una profonda dedizione alla musica. Nel 2021 partecipa a Sanremo Giovani classificandosi tra i 12 finalisti e questa importante esperienza le permette di farsi conoscere dal grande pubblico. In seguito, partecipa anche a Porto Rubino, un’altra esperienza essenziale. Nel 2024 entra nella Scuola di Amici di Maria De Filippi conquistando subito l’attenzione di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Il serale è un traguardo sicuramente meritato da Senza Cri, ma non scontato soprattutto per quanto riguarda Rudy Zerbi che ha, spesso, ostacolato la cantante con giudizi che ne sottovalutavano il talento. La cantante, amatissima dal pubblico per la sua voce intensa e la sensibilità artistica, ottiene la prestigiosa maglia e si piazza al primo posto nella classifica delle cover. Complimenti alla cantante brindisina! Anna Consales