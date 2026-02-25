“La carenza di posti-barca. Un freno per lo sviluppo del Turismo Nautico” – Iniziativa dello Snim durante il BTM di Bari

Giovedì 26 febbraio, alle ore 16.45, presso la Fiera del Levante e nell’ambito del BTM (Business Tourism Management), lo SNIM (Salone Nautico di Puglia) organizza un convegno sul tema “La carenza di posti-barca. Un freno per lo sviluppo del turismo nautico”.
Previsti gli interventi di Giuseppe Meo – Pres. di SNIM Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Danese – Pres. Distretto Produttivo della Nautica da Diporto Puglia, Elio Sannicandro – Direttore ASSET Puglia, Angelo Zerilli – già responsabile Portualità Turistica Nazionale – Direzione Generale del Demanio dei Trasporti , Renato Marconi – CEO gruppo Marinedi, Ciro Gelsomino – Pres. Marina del Gargano, Marco Carvignese – Pres. regionale di CNA Nautica , Nicola Rutigliano – Consigliere delegato del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro
L’iniziativa sarà moderata dal giornalista Mimmo Consales.