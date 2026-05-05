“La carovana dell’autonomia urbana” fa tappa a Brindisi: innovazione e inclusione per le persone con disabilità visiva

Si terrà domani mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 16,00, presso la sala dell’History Digital Library (Casa del Turista) in Viale Regina Margherita 44 a Brindisi, l’evento “La carovana dell’autonomia urbana”, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e patrocinato dal Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Puglia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto tra soci, cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di presentare soluzioni tecnologiche e documentali sviluppate attraverso un significativo percorso di ricerca e innovazione. Le attività sono state realizzate in collaborazione con realtà imprenditoriali e sociali che, interpretando i bisogni delle persone con disabilità visiva, hanno contribuito allo sviluppo di strumenti capaci di migliorare l’autonomia urbana, aumentare la sicurezza e ridurre i rischi negli spostamenti.

Nel corso dell’evento saranno illustrati i risultati di anni di lavoro e messi a disposizione strumenti e buone pratiche utili sia ai professionisti impegnati nella progettazione degli spazi urbani, sia a tutti coloro che vivono quotidianamente la città e necessitano di ambienti più accessibili, sicuri e inclusivi.

Durante l’incontro sarà inoltre donato ai rappresentanti presenti il volume “La città del presente”, una guida pratica ricca di contenuti informativi, suggerimenti operativi e materiali illustrativi. La pubblicazione raccoglie esperienze, osservazioni e risultati di ricerca utili a supportare i processi decisionali e progettuali in tema di accessibilità urbana.

Per l’occasione saranno installati due dispositivi dimostrativi, LETIsmart VOCE bastone e LETIsmart, che consentiranno ai partecipanti di testare direttamente le funzionalità del sistema.