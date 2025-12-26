La carrozza con le renne l’attrazione preferita per le foto natalizie dei brindisini!



La carrozza con le renne, all’incrocio dei corsi, è, sicuramente, l’attrazione preferita dai brindisini per le loro foto natalizie. Soprattutto la sera, quando i corsi principali si illuminano, la carrozza diventa magica e grandi e bambini ne approfittano per scatti natalizi che rimarranno come ricordi unici del Natale 2025. È il periodo più bello dell’anno, si diventa tutti bambini e l’atmosfera fiabesca, con il mezzo di trasporto di Babbo Natale, fa sognare un po’ tutti. Il Natale è magia, lasciamoci coinvolgere!