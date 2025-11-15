La Cattedrale di Brindisi ha accolto una copia della Sacra Sindone

La Cattedrale di Brindisi ha accolto una copia della Sacra Sindon

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuto un evento straordinario. È stata accolta ed esposta una copia, a grandezza naturale, della Sacra Sindone, un messaggio di Devozione, Pace e Speranza. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi Valesio, con il patrocinio del Comune di Brindisi e della Curia Arcivescovile, e la collaborazione della sezione provinciale di Brindisi dell’Ekoclub International e della THCS- Telemedicine for Health Care Solutions. La copia esposta è stata riconosciuta come una delle più accurate riproduzioni dell’originale che è custodita nella Cattedrale di San Giovanni, a Torino, all’interno della Cappella della Sacra Sindone, che si trova alla fine della navata sinistra, sotto la Tribuna Reale, ed è conservata in una speciale teca protettiva che la preserva dai danni e dalla luce. Le esposizioni pubbliche della Sindone sono chiamate ostensioni e avvengono in date prestabilite. È stato importante, quindi, poterne osservare una copia per il grande messaggio, perché:” La Sacra Sindone ci richiama alla passione e alla morte di Gesù che è, insieme alla Resurrezione, l’evento centrale della nostra Fede e trovarsi davanti a questo misterioso lenzuolo, che ci riporta al mistero della salvezza, è sempre un’occasione di grande riflessione su quello che è “costata” la nostra salvezza al Signore- S.E.Mons. Giovanni Intini”. Molto interessanti gli interventi dei due relatori: il prof. Gian Maria Zaccone e il dott. Walter Memmolo che hanno approfondito l’argomento. Un evento speciale per la nostra città. Anna Consales