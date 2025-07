La cerimonia di consegna dei diplomi nella scuola Morvillo-Falcone-Bassi

Si è svolta ieri pomeriggio, presso l’Istituto Morvillo Falcone – Bassi, la cerimonia di consegna dei diplomi, evento che ha saputo coniugare celebrazione, commozione e riflessione. Un momento prezioso per la comunità scolastica e cittadina, ricco di iniziative e storie capaci di lasciare il segno.

Tra i passaggi più emozionanti, la consegna del diploma simbolico alla mamma di Ilaria Gallone, giovane studentessa tragicamente scomparsa in un incidente stradale. Un momento intenso e toccante, accompagnato dal lancio di palloncini in cielo, a simboleggiare un abbraccio che non conosce confini

Durante la serata, i genitori di Melissa Bassi, vittima dell’attentato del 2012, hanno annunciato con profonda commozione la volontà di istituire una borsa di studio in sua memoria, destinata agli studenti più meritevoli dell’istituto. Un gesto che trasforma il ricordo in opportunità e che guarda al futuro con fiducia e responsabilità.

A rendere la serata ancora più speciale, la storia di una famiglia straordinaria: mamma, figlia e figlio hanno conseguito il diploma contemporaneamente, in tre scuole diverse. Una testimonianza che dimostra come la passione per lo studio e la tenacia possano essere condivise e tramandate, indipendentemente dall’età.

La cerimonia si è rivelata non solo un’occasione di festa, ma anche un momento di profonda riflessione sul valore dell’educazione, della memoria e della comunità.