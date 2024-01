Su iniziativa della Consigliera di parità effettiva della Provincia di Brindisi, Avv. Maria Elisabetta Caputo, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di sensibilizzazione e sviluppo delle tematiche di genere, nella sede dello stabilimento ENI Versalis di Brindisi, si è tenuto un evento dal titolo: “LA CERTIFICAZIONE DI GENERE – Opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo strategico per le Aziende”.

Sono intervenuti autorevoli relatori fra i quali il Generel Manager dell’Ente di certificazione e formazione GCERTY ITALY s.r.l., Dr. Michele Gallo, che ha illustrato le linee guida su come ottenere e quali vantaggi offre l’ottenimento della certificazione della parità di genere per le aziende all’interno della propria organizzazione.

La certificazione di genere è un intervento del PNRR a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri: apre una nuova finestra per accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne.

In apertura dei lavori la vicepresidente della Provincia di Brindisi Antonella Vincenti ha portato i saluti istituzionali e, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l’importanza della certificazione di genere per raggiungere l’obiettivo di una maggiore qualità del lavoro femminile, riducendo il “gender pay gap” e aumentando le opportunità di crescita in azienda.