LA CISAL CHIMICI SULL’ELEZIONE DEL SINDACO MARCHIONNA

La Segreteria Cisal Chimici Brindisi ed i suoi dirigenti accolgono positivamente l’investitura ufficiale a Sindaco di Brindisi del Dott. Pino Marchionna, ritenendo ora possibile, se non fortemente necessario, un efficace e costruttivo dialogo tra l’Amministrazione e gli attori Sociali quotidianamente impegnati sul territorio, nessuno escluso.

Come inequivocabile soluzione di continuità rispetto agli ultimi cinque anni, trascorsi a rincorrere improbabili momenti di confronto con l’ormai ex Sindaco Rossi, appare inevitabile ricostituire un tavolo guidato da sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, che impegni tutte le istituzioni Locali e Nazionali con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, alle responsabilità cui siamo chiamati da tanti, troppi, cittadini delusi ed economicamente indeboliti da una politica locale e regionale.

La crisi generale impone misure urgenti che a nostro modesto avviso e secondo le migliori prassi democratiche, derivino da un continuo e maturo scambio, non privo ovviamente anche da un contradittorio di idee e visione politica, che comunque risponda sempre ad una logica di lealtà ed interesse traguardando la crescita del benessere comune.

È tempo di tornare a confrontarsi sul merito, con aperture di credito verso le grandi realtà industriali che nonostante le controversie insistono sul nostro territorio e continuano a essere la spina dorsale di un’economia e di tanta occupazione, costituendo quella tradizionale componente identitaria di Brindisi.

Le sfide globali dedite alla sostenibilità ed alla trasformazione energetica non devono assolutamente prescindere dall’esistente, tutto ciò potrà avvenire solo ed esclusivamente quando un territorio sarà unito e coeso, mettendo pancia a terra le tante risorse economiche disponibili per rilanciare una politica industriale che in questi ultimi anni purtroppo ha visto segnare il passo.