La Cisal esprime forti preoccupazioni sulla situazione occupazionale

Nell’ambito dell’incontro avvenuto in data 05 giugno 2024 presso la

Prefettura di Brindisi, tra Sua Eccellenza Dottor Carnevale e le segreterie

generali territoriali degli autonomi, la delegazione Fialc Cisal Brindisi ha

avuto modo di esprimere le proprie forti preoccupazioni riguardo il lento

ma irrefrenabile smantellamento industriale della città, presagio di

disoccupazione, impoverimento e decadimento sociale.

Fialc Cisal ha ricordato il rapporto biunivoco e profondo tra la Chimica e

Brindisi, dal quale ambedue hanno ricevuto moltissimo in termini di

prestigio, know how ed accrescimento economico e culturale.

La storia pluridecennale di questa unione merita la massima attenzione da

parte delle istituzioni e l’impiego di ogni sforzo possibile, locale, regionale

e nazionale (!), affinché l’impegno di Eni e degli altri grossi player del

settore, continui, in terra di Brindisi, vigoroso e convinto.