La Cisal esprime soddisfazione per gli impegni assunti dal Prefetto

L’Unione Cisal di Brindisi esprime soddisfazione per l’incontro odierno con Sua Eccellenza il Prefetto *Guido Aprea* , alla presenza del Capo di Gabinetto, dott.ssa *Angela Barbato.*

Un confronto cordiale e costruttivo, caratterizzato da un approccio aperto e orientato alla collaborazione.

Nel corso della riunione con le Organizzazioni Sindacali Territoriali è stato delineato un quadro aggiornato della situazione economica e sociale della provincia, evidenziando fragilità che favoriscono il riemergere di fenomeni di disagio, povertà e comportamenti che si ritenevano superati. Una fase complessa che richiede coordinamento istituzionale e responsabilità condivisa.

L’Unione Cisal ha apprezzato la volontà del Prefetto di promuovere un metodo di lavoro basato sul dialogo costante tra istituzioni e parti sociali, ritenendolo essenziale per affrontare le sfide del territorio.

La nostra organizzazione sindacale ha ribadito la priorità di salvaguardare i posti di lavoro attuali e di garantire continuità produttiva nei settori strategici, insieme alla necessità di favorire nuove opportunità occupazionali in linea con le *trasformazioni industriali ed energetiche* in corso.

È stata inoltre sottolineata l’urgenza di rendere operativo l’ *Accordo di Programma* condiviso nei precedenti tavoli istituzionali, così da mettere in sicurezza i lavoratori e offrire prospettive concrete per il futuro.

*L’Unione Cisal* conferma la propria disponibilità a proseguire il percorso di collaborazione, riconoscendo nella *Prefettura* un presidio fondamentale per la coesione e lo sviluppo della provincia di Brindisi.

*Segreteria Unione Cisal BR* Massimo Pagliara