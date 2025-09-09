La Cisl-scuola oggi in assemblea

La Cisl Scuola Taranto Brindisi, in occasione della 10^ Giornata nazionale Rsu e Delegati ha programmato un’assemblea per martedì 9 settembre p.v. con inizio alle ore 8:30, presso il Castello Imperiali “Sala Mogavero” in via Municipio, n. 4 a Francavilla Fontana.

“E’ il nostro tradizionale appuntamento mai interrotto nemmeno negli anni della pandemia, coincidente con l’avvio del nuovo anno scolastico, che costituirà occasione di approfondimento delle problematiche legate al ruolo del rappresentante sindacale nel luogo di lavoro” dichiara Fabio Mancino, segretario generale Cisl Scuola territoriale, che avvierà i lavori.

“Con il recente rinnovo delle RSU, sono molte le persone chiamate per la prima volta a farsi carico dei compiti connessi allo svolgimento delle relazioni sindacali – prosegue Mancino – per cui faremo anche il punto sul quadro normativo e contrattuale che è in costante evoluzione, oltre a trattare i temi della partecipazione, della innovazione, delle novità nella legislazione scolastica.”

Interverranno nel corso dei lavori: Roberto Calienno segretario nazionale Cisl Scuola, Gianna Guido, segretaria generale Cisl Scuola Puglia, Luigi Spinzi segretario generale Cisl Taranto Brindisi.