“La città’ del presente”. Progettare Brindisi anche per gli ipovedenti

Incontro questo pomeriggio presso la Casa del turista per presentare il progetto nazionale “La città del presente”, ovvero linee guida per progettare migliorie urbanistiche per rendere la città vivibile e fruibile dai soggetti ipovedenti. Brindisi e’ la sessantesima città’ ad ospitare questo percorso inclusivo con l’obiettivo di intervenire al più’ presto con progetti mirati per questo ambito: impulsi sonori ai semafori, utilizzo dei bagni pubblici, utilizzo di appositi tavolini e sedili nelle piazze pubbliche, pendenze stradali e tanto altro. L’organizzazione e’ dell’Unione Italiana Ciechi. E’ intervenuto il presidente Marino Attini, che e’ stato ospitato dalla sezione di Brindisi dell’UCI.